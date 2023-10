Ein ganzes Dorf sammelt für die dreijährige Lilly

Die kleine Lilly leidet an einer extrem seltenen, lebensbedrohlichen Allergie gegen Nüsse. Die Therapie in den USA kostet rund 80.000 Euro, das kann die Familie nicht stemmen. Doch die Haiminger helfen zusammen und machen den Traum wahrscheinlich wahr. Das Benefizfest am Wochenende war ein Mosaikstein.