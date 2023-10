Freund stellt klar: „Gewalt nicht zu tolerieren“

Andere Situation

Am Sonntagnachmittag dann die Klarstellung Freunds. „Es sind ganz klare Werte des FC Bayern, die für uns unerlässlich sind: Gewalt, ob häusliche, gegen Frauen oder welcher Form auch immer, ist nicht zu tolerieren.“ Soweit so gut. Warum Jerome Boateng dann letztlich doch nicht geholt wurde, obwohl ursprünglich alles daran gesetzt worden war? „Vor zehn Tagen hatte sich die Situation so dargestellt, dass wir keinen Innenverteidiger hatten. Jetzt hat sich die sportliche Situation gebessert, sodass wir nach Abwägen aller Faktoren zum Entschluss gekommen sind, dass es besser ist, Jerome nicht zu holen.“