Heimische Ski-Asse: Bei der Cobra & im NASA-Museum

Nach Award in Bahrain winkt nächste Auszeichnung

Nachdem Veronika und ihr Bruder Johannes zuletzt in Bahrain den „Para Sport Award“ bekommen hatten, winkt die nächste Auszeichnung. Johannes trainierte diese Woche beim Nationalteam-Lehrgang am Hintertuxer Gletscher mit seinem neuen Guide Nico Haberl, der Matteo Fleischmann (Bandscheibenprobleme) beerbte. „Hansi“, als Heeressportler in Seebenstein stationiert, erzählt: „Nico kommt wie ich aus Gloggnitz. Er ist FIS-Rennen gefahren, ausgebildeter Skitrainer.“