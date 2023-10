Salzburger zeigt: Darum können Katzen schnurren

Der langjährige Mitarbeiter am Salzburger Mozarteum forscht derzeit am Department für Verhaltens- und Kognitionsbiologie der Uni Wien. Zusammen mit Kollegen fand er heraus: Die tiefen Töne dürften mit Hilfe von fasrigen Pölsterchen in den Stimmbändern der Katzen erzeugt werden. Die Forscher entlockten operativ entfernten Kehlköpfen von toten Vierbeinern Schnurrgeräusche. Die Katzen mussten wegen unheilbaren Krankheiten eingeschläfert werden. Die Besitzer gaben hierfür ihr Einverständnis.