Ibra: „Du stirbst, bevor du Geld ausgegeben hast“

Mourinho legt sich fest

Ibrahimovic könnte damit wohl auch Jose Mourinho verstehen, der fest damit rechnet, eines Tages in Saudi-Arabien zu arbeiten. „Ich werde in einer freien Zeit nach Saudi-Arabien gehen, aber ich bin überzeugt, dass ich dort arbeiten werde. Ich weiß nicht, wann, aber ich bin mir ziemlich sicher“, sagte der unter Druck stehende Mourinho nach einem enttäuschenden Saisonstart bei AS Roma. „Ich habe mich der Arbeit mit der Roma verschrieben und will bis zum letzten Tag alles für den Verein geben“, betonte der portugiesische Startrainer gegenüber dem ägyptischen Fernsehsender MBC, der zur saudischen MBC-Gruppe gehört.