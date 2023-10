Sprint-Shootout in Katar - ab 15 Uhr im LIVETICKER

Auch die Statistik spricht für den 13-fachen Saisonsieger. Verstappen war in einem Sprintrennen noch nie schlechter als Vierter, seitdem das Format in der Saison 2021 eingeführt worden war. Weniger als drei Punkte an einem Rennwochenende holte Verstappen zuletzt im April 2022 in Australien, wo er seinen Boliden aufgrund eines Benzinproblems abstellen musste.