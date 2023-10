„Schloss am Wörthersee“: Finanzchef spielte mit

Roy Black ließ Karrieretief und Bierzelte hinter sich

Die Hauptrolle holte Black, der bürgerlich Gerhard Höllerich hieß, aus einem Karrieretief und katapultierte ihn wieder auf die Erfolgsstraße. Seine Platten hatten sich zusehends schlechter verkauft, er musste zwischen Bierzelt und Feuerwehrfest hin- und hertingeln. Überliefert ist auch ein Auftritt in Liezen, wo er seine großen Hits wie „Ganz in Weiß“ oder „Du bist nicht allein“ zum Besten gab. Heuer hätte Roy Black, der am 9. Oktober 1991 in seiner Fischerhütte in Bayern an Herzversagen starb, seinen 80. Geburtstag gefeiert.