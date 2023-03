Party in Velden: Roy Black soll wiederauferstehen

Zum 80. Geburtstag soll er nun wiederauferstehen. „Lisa Film“ sucht in zwei Kategorien einen Doppelgänger. Optisch und akustisch. Beim großen Fest am 6. Juni beim Schlosshotel soll Roy Black als künstlich geschaffener „Avatar“ in einem Video wiederauferstehen. „Unser Plan ist, dass Roy in einem Video von der Bühne aus Grußworte spricht“, sagt Lisa-Film-Geschäftsführer Michael Kraiger.