Messerattacke auf Bekannten: Verdächtiger in Haft

Die beiden Ukrainer, die einander zuvor bereits kannten, hatten sich am Abend des 16. September in Imst aus bisher unbekannter Ursache gestritten, dann eskalierte die Auseinandersetzung: Einer der Männer - seine Identität war zunächst noch unbekannt - ging auf seinen 36-jährigen Kontrahenten los und stach diesem mit einem Messer zweimal in die linke Brust und einmal ins hintere Becken. Das Opfer wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Mittlerweile konnte der Mann in häusliche Pflege entlassen werden.