Was hat Sie heute zum Lächeln gebracht?

Nicht nur am Tag des Lächelns sollte man einen Fokus auf die Kraft des Lächelns setzen! Als eine universelle Geste der Freundlichkeit, die überall verstanden wird, kann es nämlich jeden Tag erhellen. Entweder den eigenen oder den anderer, denen wir ein Lächeln schenken. Und dabei ist es auch noch gesund, da durch die Muskelbewegungen Glückshormone ausgeschüttet werden. Ob ein Geschenk von Herzen oder ein nettes Kompliment - was hat Sie zuletzt so fröhlich gestimmt, dass es Ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat? Teilen Sie es mit uns in den Kommentaren!