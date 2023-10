Skiprofi könnte bald in US-Kinos für Furore sorgen

„Und deshalb habe ich in sportlichen Krisenzeiten immer wieder zu mir gesagt: Wenn Mama selbst in einer lebensbedrohlichen Situation gelacht und gekämpft hat, werde ich sicher nicht wegen ein paar Slalom-Ausfällen aufgeben“, so Rochat, dessen Mutter den Kampf gegen den Krebs glücklicherweise gewonnen hat.