„Die Ersatzbank ist nicht mein Anspruch“

„Krone“: Wie groß war die Enttäuschung, dass es im Sommer nicht mit einem Wechsel klappte?

Stefano Surdanovic: Für mich wäre ein Wechsel nach der so tollen Saison der perfekte nächste Schritt gewesen. Als ich mich nach dem letzten Saisonspiel in den Urlaub verabschiedete, meinten die Kollegen, dass sie nicht sicher sind, mich nochmals im Lustenau-Dress zu sehen. Und auch Bekannte haben gefragt, was ich nun mache. Das hat natürlich Hoffnungen geweckt, dass ich bei einem Top-6-Klub in Österreich oder im Ausland unterkomme. Leider hat es aber nicht geklappt.