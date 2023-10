Österreichs Zinshäuser

Altbaucharme auf höchstem Niveau. Dieses Attribut ist in diesem um 1900 erbauten Mittelzinshaus im 10. Wiener Gemeindebezirk an jeder Ecke erkennbar. 824m² Nutzfläche teilen sich auf in 13 Einheiten, davon 12 Wohnungen und einem unbefristet vermieteten Geschäftslokal im Souterrain. Ein lukratives Geschäft, wenn man so will. Wer die aufstrebende Lage schätzt, wird dieses Haus zum Kaufen lieben. Außerdem gibt es hier laut Architekturstudie noch viel Potenzial nach „oben“, mit einem Ausbau des Dachgeschosses. Leisten Sie sich diese Größe in Hülle und Fülle und werden Sie Besitzer dieses prächtigen Zinshausobjektes!