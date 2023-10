Darum bleibt Kate jetzt bei den Kindern zu Hause

Pauken fürs Internat

Der kleine Prinz soll im nächsten Herbst wie einst sein Vater und sein Onkel Harry das britische Elite-College Eton besuchen, das sich in Sichtweite zu Windsor Castle befindet. In vielen britischen Familien ist es üblich, Kinder in solche Boardingschools, also Internate zu geben, weil die Meinung vorherrscht, dass es den Charakter bildet.