Schweden-Coach: Rücktritt bei verpasster EM-Quali

Janne Andersson wird beim Verpassen der EM-Qualifikation als Trainer der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig zurücktreten. „Das Einzige, was in meinem Kopf war, ist, dass wir zur Europameisterschaft fahren. Aber nach der Niederlage gegen Österreich gab es Fragen zu meiner Zukunft und deshalb wollen wir jetzt klarstellen, was gilt“, sagt Andersson am Montag.