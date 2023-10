ÖFB-Kader: Alaba und Sabitzer dabei, aber fraglich

Rangnick: „Fühlt sich an, als ob wir am Ende einer Saison sind“

Rangnick wollte in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben sein Telefon schon gar nicht mehr abheben, so zahlreich trudelten Verletzungsmeldungen ein. „Es kamen täglich neue Hiobsbotschaften rein“, erzählte der Deutsche. Praktisch alle Angeschlagenen laborieren an Muskelproblemen. „Das ist schon ungewöhnlich zu so einem frühen Zeitpunkt, wo man davon ausgeht, dass die meisten zur Verfügung stehen. Aber es fühlt sich an, als ob wir am Ende einer Saison sind.“