„Wissen nicht, wohin wir am ersten Tag müssen“

Bei den Fahrradständern vor dem großen modernen Gebäude ist kein Platz mehr. Bereits um halb zehn Uhr morgens am Montag herrscht am Geländer der Uni Salzburg reges Treiben. Vor allem Studienanfänger haben sich am Vormittag zum Unipark aufgemacht. So auch Nadja Auer und Christoph Weinert. Die beiden stehen in einer kleinen Gruppe vor dem Haupteingang. „Wir fangen alle erst an zu studieren“, erklärt Weinert, der am Montag seinen ersten Unitag vor sich hatte. „Jeder von uns hat sich für Medizinische Biologie entscheiden“, erklärt der 19-Jährige und zeigt in die Runde.