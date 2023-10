Halbfinale: Ofner gegen Mannarino ab 14 Uhr LIVE

Der Einzug in sein zweites Halbfinale „bedeutet mir sehr viel, weil die Saison war schon für mich selbst sehr beeindruckend.“ Zwischendurch habe er wegen der Zufriedenheit über das Erreichte ein „bisserl einen Hänger gehabt“. Nun ist er wieder voller Energie. „Ich bin richtig heiß auf die nächsten Turniere.“ Zwar scheint er im Live-Ranking nun erstmals in den Top 50 aus, das große Ziel bleibt aber, dies auch am Ende des Jahres zu tun.