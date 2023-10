In der Alm gibt’s ka Sünd’ - aber einen Burger-Bus

Das ist tatsächlich ein College-Bus, der früher in der US-Hauptstadt Washington Dienst tat, und mit Sicherheit der einzige in Österreich ist, der so eine hochwertige Küche eingebaut hat", verrät Dominik Schimpl über seinen ganzen Stolz, den er sich für Caterings aller Art zugelegt hat. Um sich in erster Linie damit sein Hobby - das Antreten bei internationalen Grillwettbewerben - finanzieren zu können.