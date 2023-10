Tschofenig am Podest - dann folgt Kampfansage

Das Wetter präsentierte sich von seiner besten Seite, die Fans machten gute Stimmung! Es war angerichtet für den Sommer-Grand-Prix der Herren in Hinzenbach. Bei dem zu Beginn einer Skisprung-Dame die Schanze gehörte. Die zurückgetretene Daniela Iraschko-Stolz wurde vor den Augen ihrer Familie feierlich verabschiedet. „Es ist schön, dass mein Abschied in so einem würdigen Rahmen erfolgt“, strahlte die 39-Jährige.