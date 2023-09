Tabakovic: „Situation ist nicht schön anzusehen“

Der auch nach seinem Wechsel in Deutschlands Hauptstadt in der 2. Liga voll einschlug, in den letzten vier Spielen siebenmal einnetzte, zwei Assists beisteuerte und nach sieben Partien gar als Leader von der Torschützenliste lacht! Zahlen, von denen sein Ex-Klub Austria zurzeit leider nur träumen kann. Zum Vergleich: Die Veilchen erzielten bisher in der Liga sechs Treffer, sind dort seit sechs Spielen sieglos: „Ich verfolge natürlich noch weiterhin ihre Spiele. Die aktuelle Situation ist nicht schön anzusehen! Trotzdem bin ich überzeugt, dass sie sich aus dieser Phase wieder rauskämpfen werden“, meint der 29-Jährige.