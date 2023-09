Ex-Austrianer Haris Tabakovic vor Nationenwechsel

Während die Schweiz in der EM-Qualifikation in der Gruppe I aktuell die Tabellenspitze bilden, stehen die Bosnier in Gruppe J bei vier Niederlagen aus fünf Spielen, gerade einmal sechs Tore wollten Edin Dzeko und Co. bis dato gelingen. Der ein oder andere Tabakovic-Treffer würde da sicher nciht schaden ...