Lebensrettung vor dem Kühlregal im Supermarkt

Heuer im Mai wurde Alina Amon (39), Marktmanagerin im Billa Plus Markt in der Leopold-Werndl-Straße in Steyr zur Ersthelferin ausgebildet. Am Montag, dem 11. September zahlte sich der Kursbesuch auch aus: Als ihr Kollege (59) während der Arbeit am Kühlregal plötzlich zusammenbrach, zögerte Alina Amon keine Sekunde. Unverzüglich begann sie mit einer Herzdruckmassage, während ihre Mitarbeiter die Rettung alarmierten.