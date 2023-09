Nockhalle bleibt in diesem Winter geschlossen

Allein in den Monaten Jänner und Februar hat der Betrieb in der Nockhalle in Radenthein 176.000 € verschlungen. „Für den gewohnten Betrieb von Oktober bis Februar müssten nochmals 270.000 € aufgebracht werden“, so Radentheins Sportstadtrat Wolfgang Polanig (SP). Daher sehe sich die Gemeinde gezwungen, die Eishalle diesen Winter geschlossen zu halten.