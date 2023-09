Bei einem „Hattrick“ droht der violette SuperGAU

Die fest in der Krise steckende Austria braucht ein Erfolgserlebnis so dringend wie einen Bissen Brot - weiß auch Kapitän Manfred Fischer: „Wir sind in den Partien nicht die schlechtere Mannschaft. Aber dann passieren uns wieder Fehler, bei denen du dir denkst, das gibt’s nicht! Es ist schwierig für den Kopf, wenn du die Tore so einfach bekommst und Siege herschenkst. Wir müssen hingegen einen großen Aufwand betreiben.“