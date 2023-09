Streetfood, Super-Mario & Co.: Auf zur Herbstmesse

Auf 60.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche findet bei der Grazer Herbstmesse von 28. 9. bis 2. 10. garantiert jeder das Richtige. Täglich von 10 bis 18 Uhr sind die Tore geöffnet, der Vergnügungspark sperrt sogar erst um 24 Uhr. Ein Highlight ist der Streetfood-Park (bis 20 Uhr offen), auch eine riesige Super-Mario-Welt (mit 50 Spielstationen und weiteren spannenden Attraktionen aus dem Pilzkönigreich) wartet, die Themen Mode und Lifestyle regieren in der Halle C, Bauen und Wohnen in der Halle A, auf der Schlagerbühne sorgen heimische Stars für Stimmung.