Trainierte Sylvie Meis im Bikini begeistert Fans

Schenkel und Schultern wie gemeißelt

Besonders ein Foto, das Meis am Samstag gepostet hat, dürfte einigen Schnappatmung beschert haben. Die 45-Jährige posiert darauf braungebrannt in einem schwarzen Einteiler mit Cut-outs, der durch goldene Ringe zusammengehalten wird. Was auffällt: Die Blondine ist durchtrainiert bis in die Zehenspitzen. Jeder Muskel ihrer Oberschenkel ist definiert. Auch ihre Schultern und Arme sind wie gemeißelt.