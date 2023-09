Neue Landes-App erspart Steirern Amtswege

Von Gewerbeanmeldungen über Anträge auf Wohnunterstützung bis zu Unwetter-Schadensmeldungen: Das und noch viel mehr lässt sich in der Steiermark ab sofort mit einer neuen App des Landes bequem per Smartphone erledigen. So können sich Steirer zahlreiche Amtswege sparen und haben wichtige Infos immer griffbereit.