170 Gemeinden heben Steuer für Zweitwohnsitze ein

Große Unterschiede

Interessant ist auch ein Blick auf die Hauptwohnsitzquote in den Gemeinden: In Mortantsch (Bezirk Weiz) sind 92,4 Prozent der Wohnungen als Hauptwohnsitz gemeldet, gefolgt von Gralla und Ragnitz (beide Leibnitz) mit 91,3 Prozent. Am anderen Ende befindet sich die kleinste Gemeinde der Steiermark: Für Hohentauern (382 Einwohner) weist die Statistik nur etwas mehr als 40 Prozent Hauptwohnsitze aus.