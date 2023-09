FIS-Verbot: Jetzt geht die Angst im Ski-Weltcup um

„Die Karten werden komplett neu gemischt“

So oder so sieht der „Head of Ski Austria Technology“ eine Zäsur im Schneesport, zumindest was den Wachssektor angeht. „Hier stellt das Fluorverbot die Uhr komplett auf null. Alte Produkte sind nicht mehr verwendbar, die Karten werden komplett neu gemischt.“ Gufler hält größere Zeitunterschiede in den ersten Saisonrennen für denkbar. „Weil Fluorwachse den schlechten Ski oder eine schlechte Struktur besser ausgleichen konnten. Und finanzkräftige Nationen wohl gerade zu Beginn einen Vorsprung gegenüber kleineren Nationen haben werden.“ Österreich Skiverband schickt seine Ski-Tester heuer etwa zwei Wochen früher als sonst in den Norden.