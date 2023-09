Mit weniger Krampf und Biss zurück an die Spitze

Perfekte Verhältnisse in El Colorado

„Die ersten Schneetage sind sehr gut verlaufen“, berichtet Johannes. „Mittlerweile herrschen hier perfekte Verhältnisse.“ Nach einer durchwachsenen Saison 2022/23, in der Strolz in sechs von neun Weltcupslaloms ausgefallen war und Platz zwölf in Wengen (Sz) als bestes Ergebnis zu Buche steht, hat der Polizeisportler beim sommerlichen Konditionstraining ein paar Sachen umgestellt. „Kontinuität war mir wichtiger als Leistung und Performance.“