Van der Bellen fuhr mit U-Bahn zur UNO-Versammlung

Mehrere Herausforderungen

Das Stadtviertel Turtle Bay in Manhattan wurde bereits zur Festung. Zahlreiche Straßen rund um das Hauptquartier der Vereinten Nationen am East River sind komplett gesperrt, andere können nur mit speziellen Ausweisen passiert werden. Die Stadtverwaltung New Yorks warnte vor fünf sogenannten „Gridlock Days“ am Stück - sprich Tagen, an denen auf den Straßen alles stillsteht. Sie rät dazu, die U-Bahn oder das Fahrrad zu nutzen beziehungsweise alternativ zu Fuß Wege zurückzulegen. Einige Busse werden umgeleitet.