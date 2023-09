Wohnen wie die Reichen und Schönen

Unter einer Klasse für sich leben bedeutet auch exklusiver Lifestyle, hohe Lebensqualität und extravagante Noblesse. In Österreichs größtem Luxusresort Fontana wird so ein Ort der Vollkommenheit auch für Sie frei.Zum Verkauf gelangt dabei eine 430m² große Villa mit 715m² Gartennutzfläche. Auf über 2000 m² Eigengrund, der direkt an den Wald grenzt, können Sie sich zurückziehen, aber zugleich auch in Gehweite am exklusiven Clubleben mit Golf und Badeteich in allen Facetten teilnehmen. Die Wohnfläche erstreckt sich über 2 Etagen. Ebenerdig befinden sich großzügige Repräsentationsräume, eine Wohnküche und eine Gästesuite. Die Terrassen und den Garten können Sie von jedem Raum direkt begehen. Das Obergeschoss beherbergt 5 Suiten. Ein besonderes Highlight stellt der perfekt konzipierte Wellnessbereich mit Indoor-Pool, Sauna, Gym, Billard-Raum und Heimkino dar. Durch einen unterirdischen Gang sind Sie direkt mit dem Pavillon im Garten verbunden. In der 70m² großen Garage können Sie bequem drei Autos parken. Mit Erwerb dieser Immobilie kaufen Sie mehr als ein Zuhause. Sie investieren in ein sicheres Umfeld und stillen zugleich ihre Sehnsucht nach Beständigkeit.