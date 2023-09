SPÖ spricht gesamter Regierung das Misstrauen aus

„Gefahr in Verzug“

Babler prangert an, dass die Regierung sich geweigert habe, in die Märkte einzugreifen: „Wir sehen in anderen Ländern, wie Mieten wirklich gedeckelt werden, Zinsen reguliert werden und die Lebensmittelpreise sinken.“ Die SPÖ wird dies am Mittwoch auch in einer „Aktuellen Europastunde“ thematisieren. Die soziale Krise sei jetzt schon da, nun kämen auch noch eine schrumpfende Wirtschaft und höhere Arbeitslosenzahlen hinzu: „Es ist Gefahr in Verzug, wenn wir die Regierung weiterarbeiten lassen“, findet Babler.