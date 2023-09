„Zum Fremdschämen“: Kahn für Saudi-Trip kritisiert

Auf Instagram hatte Kahn von den Besuchen bei Al-Hilial und Al-Nassr geschwärmt, zudem sei es sehr interessant, die Entwicklung der Pro-League zu verfolgen. Im Sommer hatten etliche Stars für Unsummen an Geld bei Vereinen in der Wüste unterschrieben, so wechselten etwa Karim Benzema, Neymar und Sadio Mane nach Saudi-Arabien. Viele Fußball-Fans stehen dem Trend kritisch gegenüber, Spieler unterschreiben des Geldes wegen unmoralische Verträge, so der Tenor.