„Nichts als Halbwissen“: Kahn schießt zurück

Hintergrund: Verhandlungsexperte Matthias Schranner hatte in einem Post das Verhalten Kahns kritisiert. So soll ihm der 54-Jährige neben schlechter Kommunikation nach innen und außen vor allem durch persönliche Angriffe und Beschuldigungen aufgefallen sein. Worte, die der „Titan“ so nicht stehenlassen will.