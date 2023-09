„Sch***situation!“ Austria-Slapstick geht weiter

„Sparprogramm“

Coach Wimmer sprach von einer „gewissen Enttäuschung, die drin ist in den Köpfen, die nicht rausgeht“. Das Hartberg-Spiel dürfte zur Aufarbeitung wenig beigetragen haben. „Ich kann reden was ich will, das Wichtigste ist ein Erfolgserlebnis“, sagte Wimmer auch. Man müsse eine Partie auch einmal „dreckig“ zu Ende bringen. Die nächste Chance darauf ergibt sich am Samstag in Altach. Die Vorarlberger liegen drei Zähler vor der Austria. Wenig Erfreuliches hatte am Rande des Hartberg-Spiels auch Austria-Präsident Kurt Gollowitzer zu berichten. Er gab im Sky-Interview an, dass der bekanntlich finanziell angeschlagene Klub ein „Sparprogramm“ fahren müsse. Der sportliche Bereich soll davon aber nicht betroffen sein.