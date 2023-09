„Habe mit 25 mit Botox und Lip-Fillern aufgehört“

Will sich mit Alter anfreunden

Die „7 Rings“-Sängerin schließt nicht aus, dass sie in Zukunft sich wieder für die Beauty-Injektionen entscheiden wird. Doch bis dahin will sie sich mit „meinen schwer verdienten Lach- und Weinlinien“ anfreunden: „Älterwerden kann etwas wirklich Schönes sein. Werde ich mich in zehn Jahren dennoch für ein Facelift entscheiden? Vielleicht. Und genau diese Gedanken sollte ich einfach mit euch teilen können!“