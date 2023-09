Ganove lockte Tiroler Tausende Euro aus Tasche

Senior gab keine Auskunft

Den Braten gerochen hatte glücklicherweise ein Tiroler (80) am Donnerstag in Imst, als er von einem Unbekannten telefonisch kontaktiert wurde. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und wollte dem Senior weiß machen, dass es mehrere Hinweise gebe, dass bei ihm eingebrochen werde. Zudem erkundigte er sich nach Wertgegenständen. „Der Pensionist schöpfte jedoch Verdacht und machte keine Angaben“, schildert die Polizei. Weitere Betrugsversuche im Bereich Imst seien nicht auszuschließen, so die Ermittler.