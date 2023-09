„Nur wer die Natur kennt, kann sie schützen“

Naturschutz als Herzensanliegen

Ihr Fortbestand liegt dem ehemaligen Biologielehrer und Direktor der Hauptschule Rottenmann am Herzen. Am wichtigsten ist ihm, in der Bevölkerung ein Verständnis für den Schutz der Natur zu wecken. Denn: „Nur wer die Natur kennt, kann sie auch schützen“, ist er überzeugt.