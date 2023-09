Verstappen teilt Seitenhieb gegen Toto Wolff aus

Max Verstappen hat gegen Mercedes-Teamchef Toto Wolff zurückgeschlagen, nachdem der Österreicher gesagt hatte, die Rekordserie des Red-Bull-Fahrers von zehn Siegen in Folge sei irrelevant und nur für Wikipedia. „Sie hatten ein ziemlich beschissenes Rennen, er war wahrscheinlich noch stinkig wegen ihrer Leistung“, sagte der Formel-1-Weltmeister am Donnerstag in Singapur. Manchmal höre sich Wolff an, als sei er Mitarbeiter von Red Bull. Zum Glück sei er das nicht, ergänzte er.