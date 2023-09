Helmut Marko kontert Toto Wolffs Wikipedia-Sager

Nachdem Max Verstappen in Monza seinen zehnten Sieg in Folge gefeiert hatte, hatte Wolff gemeint, dass sich niemand für solche Rekorde interessiere. „Ich weiß nicht, ob Max sich um die Rekorde kümmert. Das ist nichts, was für mich wichtig wäre, diese Zahlen, das ist für Wikipedia und das liest sowieso niemand“, so der Mercedes-Teamchef. „Ich weiß nicht, wie viele Rennen wir in Folge gewonnen haben. Ich wusste nicht einmal, dass es eine Zählung gibt, wie viele Rennen man in Folge gewinnt.“