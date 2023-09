LIVE ab 17 Uhr: Austria Klagenfurt gegen den LASK

Vor dem Europa-League-Kracher gegen Liverpool will sich der LASK in der Fußball-Bundesliga ein wenig Selbstvertrauen holen. Die Aufgabe ist vor dem Europacup-Highlight gegen die Stars aus der Premier League allerdings keine einfache, das Duell bei Austria Klagenfurt geht ebenfalls als Spitzenspiel durch. Denn heute Abend empfängt der nach sechs Spielen noch ungeschlagene Tabellen-Vierte aus Kärnten den Dritten aus Linz. Außerdem geht es in der Arena nahe dem Wörthersee um den Anschluss an das Duo Salzburg/Sturm, das sich in der 7. Runde ebenfalls gegenübersteht. „Wir haben die Länderspiel-Pause genutzt, um uns für die kommenden Aufgaben zu wappnen. Mit Klagenfurt treffen wir auf eine formstarke Mannschaft, die aktuell noch ohne Niederlage in dieser Saison davonkommt. Wir werden alles dafür tun, dies zu ändern“, sagte LASK-Trainer Thomas Sageder kampfbetont.