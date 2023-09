Saudis wildern jetzt auch schon bei den Frauen

Ja wohl, bei Al Ittihad handelt es sich um jenen Klub, bei dem auf Männerseite Kapazunder wie Karim Benzema, N’Golo Kanté und Fabinho unter Vertrag stehen. Und jetzt kommt also auch die erste namhafte Frau. Plumptre wurde in England geboren, spielte dort auch für die Nachwuchs-Nationalteams, geigte bei der WM zuletzt aber für Nigeria. Trainerin Kelly Lindsey lotste Plumptre in die Wüste, sie ist Chef-Coach bei Al Ittihad.