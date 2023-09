Nächster Treffer - dennoch muss Haaland zittern

Es gibt eine Hintertür

Sollten es die Norweger nicht unter die besten Zwei schaffen, gibt es im kommenden März theoretisch noch eine Hintertür zum EM-Ticket. In einem Play-off-Turnier unter zwölf Nationen werden drei weitere EM-Teilnehmer ermittelt. Hierfür spielberechtigt sind die vier Gruppensieger der Nations League 2022/23 in den Ligen A, B und C, sofern diese nicht bereits fix qualifiziert sind. Norwegen muss als ein Gruppenzweiter in der B-Liga auf diesen Fall hoffen.