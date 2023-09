Pharma-Riese will doch nicht in NÖ investieren

Bekenntnis zum Standort Österreich

Bis 2030 strebe man die Markteinführung von rund 25 neuen Wirkstoffen an. Deren Produktion wird auch die Einführung neuer Herstelltechnologien erforderlich machen. Demgegenüber sei der erwartete künftige Bedarf für Produktionskapazitäten in der Biopharmazie - nicht zuletzt durch die kürzlich in Betrieb genommene Zellkulturanlage in Wien - mit den bestehenden Produktionsanlagen abgedeckt, wird argumnetiert. Gleichzeitig bekräftigt Boehringer Ingelheim sein Bekenntnis zum Standort Österreich. In den vergangenen zehn Jahren hat Boehringer Ingelheim mehr als eine Milliarde Euro in den Standortausbau investiert, für 2024 ist die Eröffnung eines neuen Krebsforschungsgebäudes am bestehenden Standort geplant.