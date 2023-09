Grönemeyer steigt bei einem Deutschland-Klub ein

Damit verstärkt der Unternehmer, Investor und Filmproduzent den Gesellschafterkreis des Vereins, zum dem auch der ehemalige NFL-Profi Björn Werner zählt. „Grönemeyer bringt eine beeindruckende Erfolgsgeschichte als Unternehmer und Investor mit. Sein Eintritt in das Unternehmen unterstreicht die Qualität des Gesellschafterkreises. Für Grönemeyer bietet sich die Gelegenheit, sein unternehmerisches Know-how einzubringen und so die Zukunft des Teams aktiv mitzugestalten“, hieß es in einer Presseaussendung.