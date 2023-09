Heimische Top-Acts und organisatorische Schwächen

Drei Tage Sommer, Sonne und Musik vom Feinsten gab es anlässlich der feierlichen Domplatz-Eröffnung in St. Pölten. Als „Feuerprobe“ zur Landeskulturhauptstadt 2024 machten Freitagabend die Tonkünstler den Auftakt. Am Samstag rockten heimische Größen wie Pizzera & Jaus, Josh. und Lukascher die Bühne in der Innenstadt. Partystimmung pur und bekannte Hits sorgten für einen unvergesslichen Abend.