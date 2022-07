St. Pöltner Domplatz wird nun zur Fußgängerzone

Opposition fordert Aussetzung der Pläne

Auch bei der ÖVP sorgt die Ankündigung für Ärger: „Bürgermeister Stadler und die SP-Stadtregierung brechen hier die Domplatz-Beschlüsse des Gemeinderats. Diese sehen vor, dass eine Sperre des Domplatzes nur mit entsprechenden Ersatzparkflächen vorgenommen wird. Die geplante ,Bischofsgarage‘ hängt aber nach wie vor in der Luft“, wettern Vizebürgermeister Matthias Adl und Klubobmann Florian Krumböck. Auch FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger ortet eine Gefährdung von Arbeitsplätzen. Er fordert den Erhalt der Parkplätze, bis eine Alternative geschaffen wurde, sowie eine Bürgerbefragung zu dem Thema. Einen Dialog mit der Bevölkerung wünschen sich auch die Grünen. „Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, der jetzt offenbar sehr schnell geht. Wir vermissen jedoch ein Konzept für die öffentlichen Flächen“, so Christina Engel-Unterberger.