Kritik am Domplatz: Betonwüste und Parkplatzfiasko

Als unbefriedigend bezeichnet ÖVP-Stadtrat und Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Mario Burger den Zeitplan zur Umsetzung. Wie berichtet, wird bereits am 7. März mit dem Bau begonnen. In acht Etappen wird der Domplatz bis zum Juli 2023 umgestaltet, mit jedem Abschnitt fallen Parkplätze unwiderruflich weg. Die Tiefgarage unter dem Bischofsgarten wird aber erst 2024 fertig – je nach Aufwand der archäologischen Grabungen vielleicht sogar später. „Das ist eine viel zu lange Zeit, die die Unternehmer in der Innenstadt zu spüren bekommen“, ist Burger besorgt.